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OTOMATİK OYNAT
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02:25
Başkan Erdoğan "Sen anasın da Yasin Börü'nün anası ana değil mi?" 23.10.2021 | 16:42
17:29
08:09
01:37
Türkiye - Azerbaycan Ortak Medya Platformu’nun ilk toplantısı yapıldı 23.10.2021 | 15:18
37:55
02:51
19:21
Cumhuriyet Gazetesi'nden vakıfları hedef alan skandal yalan haber! 23.10.2021 | 12:26
02:41
Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: Teknik çalışma başlatıldı 23.10.2021 | 09:45
01:30
Hava Durumu 23-10-2021 23.10.2021 | 08:00
06:01
Dünya’nın gözü insansız deniz aracı ULAQ-SİDA’da | Video 22.10.2021 | 11:32
05:02
Başkan Erdoğan Türk dünyasına flaş çağrı! Güç birliği yapmalıyız 22.10.2021 | 11:01
01:17
01:30
Hava Durumu 22-10-2021 22.10.2021 | 08:00
01:48
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baykar tesislerine taziye ziyareti 21.10.2021 | 17:06
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05:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı 21.10.2021 | 10:30
01:30
Hava Durumu 21-10-2021 21.10.2021 | 08:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir programı kapsamında vatandaşlara seslendi. Erdoğan, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için muhalefetin bir kampanya yürüttüğünü ifade etti, "Şimdi kalktılar onu içeriden nasıl çıkarırız onun derdindeler. Yargı ne diyorsa o, çıkaramayacaksınız." dedi