Başkan Erdoğan "Sen anasın da Yasin Börü'nün anası ana değil mi?"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir programı kapsamında vatandaşlara seslendi. Erdoğan, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için muhalefetin bir kampanya yürüttüğünü ifade etti, "Şimdi kalktılar onu içeriden nasıl çıkarırız onun derdindeler. Yargı ne diyorsa o, çıkaramayacaksınız." dedi