Video Türkiye CHP'li İzmir Belediyesi'nin çıplak semazen skandalı! Tepki çeken anlar kamerada...

CHP'li İzmir Belediyesi'nin çıplak semazen skandalı! Tepki çeken anlar kamerada...

CHP'li İzmir Belediyesi'nin çıplak semazen skandalı! Tepki çeken anlar kamerada...
15.09.2021 | 14:00

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CHP’li İzmir Belediyesi’nin çıplak semazen skandalı! Tepki çeken anlar kamerada... 00:22
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CHP'li Edremit Belediyesi ve ÇYDD tarafından düzenlenen törendeki 'zincire vurulan Türk kadını' skandalının yankıları sürerken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden de yeni bir rezalet geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'nde yarı çıplak semazen gösterisi sosyal medyada büyük tepki topladı.

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