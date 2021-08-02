Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Antalya Belediye Başkanı'nın panik yaratması doğru değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yangından en çok etkilenen bölgelerden Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i arayarak sitem ettiğini belirterek, "Gündoğmuş'ta 9 helikopter var. Belediye başkanının panik yaratması doğru değil" dedi.