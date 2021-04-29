Gezi Davası’nda bu sanıklar beraat etmiş! “Kameraların önünde birilerinin ölmesi gerekir”
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A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında, Yargıtay’ın Başbakanlık Çalışma Ofisi’ni işgal girişimi davasında beraat kararlarını bozması kararı konuşuldu. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran; Gezi kalkışması sırasında İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi'nin işgal edilmesine yönelik davada beraat eden sanıkların eylemlerini ve telefon konuşmalarını anlattı. İşte detaylar...