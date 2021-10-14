İlçe Belediye Başkanından Büyükşehire çağrı! Beceremeyecekseniz yetkinizi devredin
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Muğla Kavaklıdere’de bazı mahallelerde içme suyu şebekelerinden çamurlu su aktı. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, “Ey Muğla Büyükşehir Belediyesi. Halkımızın sağlığı ile daha fazla oynamaya kimsenin hakkı yok. Beceremeyecekseniz yetkinizi devredin Kavaklıdere Belediye’mize” dedi.