Video Türkiye Kylian Mbappe'den "Omuz Omuza" kampanyasına destek | Video
Kylian Mbappe'den

Kylian Mbappe'den "Omuz Omuza" kampanyasına destek | Video

02.03.2023 | 08:38

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu işbirliği ile organize edilen 'Omuza Omuza' Yardım ve Dayanışma Kampanyası'na Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe de destek verdi. Programa görüntülü bağlanan Mbappe, "Bu yaşananlar büyük bir trajedi. Hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyük bir olaydı. Türkiye'nin neler çektiğini tahmin edemiyorum. Bu projenin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Çocukların hayalleri benim için çok önemlidir. Elimde olan tüm imkanları onlara yardımcı olabilmek için kullanacağım. Türkiye için her şey çok daha iyi olacak" açıklamasında bulundu.

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