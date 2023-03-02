Kylian Mbappe'den "Omuz Omuza" kampanyasına destek | Video
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu işbirliği ile organize edilen 'Omuza Omuza' Yardım ve Dayanışma Kampanyası'na Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe de destek verdi. Programa görüntülü bağlanan Mbappe, "Bu yaşananlar büyük bir trajedi. Hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyük bir olaydı. Türkiye'nin neler çektiğini tahmin edemiyorum. Bu projenin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Çocukların hayalleri benim için çok önemlidir. Elimde olan tüm imkanları onlara yardımcı olabilmek için kullanacağım. Türkiye için her şey çok daha iyi olacak" açıklamasında bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:54
Kylian Mbappe'den "Omuz Omuza" kampanyasına destek | Video 02.03.2023 | 08:38
01:04
EYT başvurusu ne zaman olacak? Bakan Bilgin'den EYT açıklaması | Video 01.03.2023 | 12:28
01:50
EYT SON DAKİKA: Meclis'te görüşmeler başladı! EYT ne zaman çıkacak? | Video 28.02.2023 | 16:30
00:58
SON DAKİKA: Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! | Video 27.02.2023 | 12:16
01:13
TSK’ya ait İHA’lar deprem bölgesinde gece gündüz demeden faaliyette | Video 26.02.2023 | 13:07
01:12
Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Işık patlaması yine gözüktü | Video 26.02.2023 | 09:29
15:50
04:37
04:52
02:15
00:38
03:18
02:33
02:10
TCDD: "6 bin depremzede vagon ve garlarda misafir edildi" | Video 22.02.2023 | 13:31
00:24
Mehmetçik, depremzede çocuklarla aynı sofrada | Video 20.02.2023 | 08:30
02:41
Huzur Apartmanı'nın müteahhidi yakalandı: Planı İsviçre'ye kaçmaktı! 19.02.2023 | 22:13
07:31
01:18
Adıyaman’da 842 personel sahada | Video 18.02.2023 | 16:48
02:28