Lütfü Türkkan yine kriz yarattı! Erbakan için söylediği sözler Saadet Partisi'ni kızdıracak
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Yaptığı açıklamalar ile ittifak ortaklarını birçok kez hedef alan Türkkan, bu kez de Saadet Partisi'ni karşısına aldı. Türkkan, gerçek dışı sözlerle Kanal İstanbul projesini eleştirirken, Milli Görüşün merhum lideri Necmettin Erbakan'ı hedef aldı. Türkkan yaptığı açıklamada, "Erbakan çok temel atardı. İş bir ara o kadar ilerledi ki boş tarlaya temeller attılar. Aradan 40 sene geçmiş, aynı hadiselerin devamı bizi üzüyor." ifadelerine yer verdi. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı, Türkkan'ı cahillikle suçlarken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise sessizliğe büründü.