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Lviv'deki üçlü zirve sonrası ortak açıklama 18.08.2022 | 19:25
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Başkan Erdoğan'dan teşkilatlara 2023 mesajı | Video 15.08.2022 | 15:04
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SSB Başkanı Demir, SARSILMAZ’ı ziyaret etti | Video 14.08.2022 | 16:25
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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Terör örgütlerinden sana yar olmaz 13.08.2022 | 22:13
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Başkan Erdoğan: Tüm cemevlerinin taleplerine yönelik iki bakanlık çalışıyor 13.08.2022 | 22:17
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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Terör örgütlerinden sana yar olmaz 13.08.2022 | 18:24
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MSB: “Yunanistan bir kez daha göçmenleri Türk kara sularına itti” | Video 10.08.2022 | 14:12
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Türkiye Abdülhamid Han için NAVTEX yayınladı | Video 09.08.2022 | 15:32
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Başkan Erdoğan'dan 'Fiyatları düşürün' talimatı | Video 09.08.2022 | 13:06
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İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. 08.08.2022 | 19:47
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Başkan Erdoğan, Ukrayna'nın Lviv kentinde Zelenski ve Guterres ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Başkan Erdoğan, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sona ermesi gerektiğine vurgu yaparak "Bu hedefe yönelik olarak her türlü desteği vermeye tekrar kolaylaştırıcı veya arabulucu rolünü oynamaya hazırız" dedi.