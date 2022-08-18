Lviv'deki üçlü zirve sonrası ortak açıklama

Başkan Erdoğan, Ukrayna'nın Lviv kentinde Zelenski ve Guterres ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Başkan Erdoğan, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sona ermesi gerektiğine vurgu yaparak "Bu hedefe yönelik olarak her türlü desteği vermeye tekrar kolaylaştırıcı veya arabulucu rolünü oynamaya hazırız" dedi.