Roketsan’ın yerli füzesi “Tayfun” test edildi | Video

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Rize'de, Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) tarafından geliştirilen yerli füze ‘Tayfun’ Rize-Artvin havalimanından Sinop açıklarına fırlatılarak test edildi.
Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, sabah saat 06.50'de yerli füze 'Tayfun', karadan denize yapılan uzun menzilli atışla Sinop açıklarına fırlatıldı.