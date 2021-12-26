SABAH, İBB skandalını manşetten duyurmuştu! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

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SABAH'ın Türkiye'nin gündemine taşıdığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki örgüt yapılanması büyük yankı uyandırdı. PKK, DHKP-C, MLKP, MKP gibi örgüt üyelerinin İBB'de işe alınmasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı, ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine konun tüm yönleriyle soruşturulması için özel teftiş başlatırken DİAYDER referansıyla, PKK terör örgütü irtibatlı ve iltisaklı kişilerin yerleştirildiğine yönelik İstanbul Jandarma İl Komutanlığı tarafından yapılan tespitler sonucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddia ve tespitler de teftişler kapsamında olduğu öğrenildi.