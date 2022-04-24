Video Türkiye Sarıyer'de feci kaza! Freni boşalan İETT otobüsü dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var
Sarıyer'de feci kaza! Freni boşalan İETT otobüsü dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var

Sarıyer'de feci kaza! Freni boşalan İETT otobüsü dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var

24.04.2022 | 20:51

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Son dakika haberleri: İstanbul Sarıyer'de korkunç bir kaza meydana geldi. Yokuş aşağı ilerlerken freni boşalan İETT otobüsü 16 arabaya çarparak durabildi. Korkunç kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

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