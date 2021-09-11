Video Türkiye Son dakika: 28 Şubat davasında flaş gelişme! Genelkurmay harekete geçti

Son dakika: 28 Şubat davasında flaş gelişme! Genelkurmay harekete geçti

Son dakika: 28 Şubat davasında flaş gelişme! Genelkurmay harekete geçti
11.09.2021 | 11:37

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Son dakika haberine göre: 28 Şubat davasına ilişkin Genelkurmay Personel Başkanlığı tarafından Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne hüküm giyen 13 emekli generalin rütbelerinin sökülmesine ilişkin idari işlemin yapıldığı mahkemeye bildirdi.

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