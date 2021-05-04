Son dakika: Bahçeli duyurdu: 100 maddelik yeni anayasa metnini tamamladık...
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Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Yeni Anayasa' gündemi ile özel bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Bahçeli, yeni anayasa çalışmalarına yeni yılın başı itibarıyla başladıklarını belirtti, "100 maddelik metin yazımını tamamladık" dedi. Bahçeli, metnin öncelikle AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını da ifade etti. Bahçeli, yeni bir anayasa hazırlamanın milli bir görev olduğunu da vurguladı.