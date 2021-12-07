SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Doha'da! Katar Emiri El Sani resmi törenle karşıladı

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"Eren" operasyonları PKK'ya büyük darbe vurdu | Video 05.12.2021 | 15:52
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Başkan Erdoğan'dan Siirt'te Sivil Toplum Buluşması'nda önemli açıklamalar 04.12.2021 | 17:35
09:53
Başkan Erdoğan Türkiye'nin ilk çinko fabrikasının açılışında konuştu 04.12.2021 | 16:20
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Başkan Erdoğan'dan Siirt'te açılış töreninde önemli açıklamalar 04.12.2021 | 15:21
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İstanbul'da JASAT’tan yasadışı bahis operasyonu! 8 kişi tutuklandı 04.12.2021 | 13:38
07:24
SON DAKİKA: Güldal Akşit için TBMM'de tören 04.12.2021 | 12:09
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Öğrencilerin doğalgaz faturalarını Üsküdar Bediyesi ödeyecek 04.12.2021 | 11:53
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Milli Eğitim Şurası'nda bir ilk! Öğrencinin önerisi kabul edildi 04.12.2021 | 11:26
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Hava Durumu 04-12-2021 04.12.2021 | 08:00
Aon dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Katar'da resmi törenle karşılandı.