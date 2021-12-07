Video Türkiye SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Doha'da! Katar Emiri El Sani resmi törenle karşıladı
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Doha'da! Katar Emiri El Sani resmi törenle karşıladı

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Doha'da! Katar Emiri El Sani resmi törenle karşıladı

07.12.2021 | 11:27

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Aon dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Katar'da resmi törenle karşılandı.

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