SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Lütfü Türkkan açıklaması "Şehit yakınına hakaret edenlerin milletvekiliği sakıt olmuştur"

Son Dakika Haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti grup toplantısınındaki konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında şehit yakınlarına küfür eden İyi Partili Lütfü Türkkan'a tepki göstererek "Şehit yakınına hakaret edenlerin milletvekiliği sakıt olmuştur. Bir bayanın ağzından yavşak, yavşaklar kelimesi yakışır mı ya? Milletimiz inanıyorum ki seçimlerde gereken cevabı verecektir. Zira bu çatının altı bu tür kadınlara yakışmaz. Müsaade etmez" dedi.