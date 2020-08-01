Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına önemli talimat | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 81 il teşkilatı ile bayramlaşma programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "Davamızı ayakta tutma ve ileri taşıma konusunda sizlere çok büyük sorumluluk düşüyor. AK Parti teşkilatının her kademesindeki temsilcileri sıfatıyla her bir arkadaşımın gece gündüz uyku tutmaması gerekiyor. Toparlamak yerine dışlayan kişiden AK Parti mensubu olamaz. "dedi.