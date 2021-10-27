Video Türkiye Sosyal medyada gündem olan İbrahim Ufuk Kaynar A Haber'e konuştu! Gençlere ekonomi mesajı: Bu, ülkeden bıktırma politikası
Sosyal medyada gündem olan İbrahim Ufuk Kaynar A Haber'e konuştu! Gençlere ekonomi mesajı: Bu, ülkeden bıktırma politikası

Sosyal medyada gündem olan İbrahim Ufuk Kaynar A Haber'e konuştu! Gençlere ekonomi mesajı: Bu, ülkeden bıktırma politikası

27.10.2021 | 18:04

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sosyal medyada gündem olan İbrahim Ufuk Kaynar A Haber’e konuştu! Gençlere ekonomi mesajı: Bu, ülkeden bıktırma politikası 19:12
Sosyal medyada gündem olan İbrahim Ufuk Kaynar A Haber'e konuştu! Gençlere ekonomi mesajı: Bu, ülkeden bıktırma politikası 27.10.2021 | 18:04
TEM Otoyolu’nda seyir halindeki otomobil alev aldı 02:04
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil alev aldı 27.10.2021 | 18:06
Eski Bakan Kürşad Tüzmen’den Sabah.com.tr’ye özel açıklamalar Bu işten bütün ülkeler etkilenecek 03:28
Eski Bakan Kürşad Tüzmen'den Sabah.com.tr'ye özel açıklamalar "Bu işten bütün ülkeler etkilenecek" 27.10.2021 | 09:55
Hava Durumu 27-10-2021 01:30
Hava Durumu 27-10-2021 27.10.2021 | 08:00
Hava Durumu 26-10-2021 01:30
Hava Durumu 26-10-2021 26.10.2021 | 08:00
Erzurum’da PKK’nın 28 yıl önce katlettiği 33 kişi anıldı 03:29
Erzurum'da PKK'nın 28 yıl önce katlettiği 33 kişi anıldı 25.10.2021 | 16:09
Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in babasından Kemal Kılıçdaroğlu’na üç zor soru 04:10
Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babasından Kemal Kılıçdaroğlu'na üç zor soru 25.10.2021 | 12:24
Hava Durumu 25-10-2021 01:30
Hava Durumu 25-10-2021 25.10.2021 | 11:42
CHP’li Varer DHKP-C’li teröriste ’Yoldaş’ dedi 01:24
CHP'li Varer DHKP-C'li teröriste 'Yoldaş' dedi 25.10.2021 | 11:36
SSB Başkanı İsmail Demir paylaştı: ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi 00:23
SSB Başkanı İsmail Demir paylaştı: ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi 24.10.2021 | 23:31
İyi Parti’nin 4. yıldönümü programı öncesi arbede 00:35
İyi Parti'nin 4. yıldönümü programı öncesi arbede 24.10.2021 | 22:35
Fethiye’de paraşüt pilotları havada çarpıştı, denize düştü! İşte ölümden dönülen o anlar! 00:27
Fethiye’de paraşüt pilotları havada çarpıştı, denize düştü! İşte ölümden dönülen o anlar! 24.10.2021 | 22:25
Kayseri’de akraba vahşeti: 3 ölü 4 yaralı! 01:29
Kayseri'de akraba vahşeti: 3 ölü 4 yaralı! 24.10.2021 | 22:02
Başkan Erdoğan, kadına yönelik şiddete ’Sıfır tolerans’ dedi ve ekledi: Sonuna kadar mücadele edeceğiz 30:35
Başkan Erdoğan, kadına yönelik şiddete 'Sıfır tolerans' dedi ve ekledi: Sonuna kadar mücadele edeceğiz 24.10.2021 | 21:34
Gazetecilerden Vincenzo Montella’ya protesto! 00:26
Gazetecilerden Vincenzo Montella'ya protesto! 24.10.2021 | 21:09
’Kitre bebek’ vurgununda flaş gelişme! Altın suyuna batırılarak imal edilmiş! 01:50
'Kitre bebek' vurgununda flaş gelişme! Altın suyuna batırılarak imal edilmiş! 24.10.2021 | 20:26
Temel Karamollaoğlu makam aracı eleştirisi yaptı; “Ne olmuş Renault’a binse?” dedi, Mercedes’e bindiğini söyledi! 00:28
Temel Karamollaoğlu makam aracı eleştirisi yaptı; “Ne olmuş Renault’a binse?” dedi, Mercedes’e bindiğini söyledi! 24.10.2021 | 19:47
New York’taki Türkevi inşaatının 4 yıllık yapım süreci 1,5 dakikalık videoda | Video 03:04
New York'taki Türkevi inşaatının 4 yıllık yapım süreci 1,5 dakikalık videoda | Video 24.10.2021 | 15:40
Gölcük Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği mest etti | Video 03:33
Gölcük Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği mest etti | Video 24.10.2021 | 11:31
Hava Durumu 24-10-2021 01:30
Hava Durumu 24-10-2021 24.10.2021 | 08:00

Sokak röportajında yaptığı açıklamalar ile sosyal medyanın gündemine yerleşen İbrahim Ufuk Kaynak, A Haber’in sorularını yanıtladı. TBMM’de oylanan tezkere ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kaynak, CHP’nin HDP ile ‘hayır’ oyu vermesini akıl tutulması olarak ifade etti. Öte yandan dövizdeki dalgalanmayla ilgili açıklamalarda da bulunan Kaynak, ekonomi ile bıktırma politikasının uygulandığını vurguladı ve "Özellikle gençlerimizi ülkesinden bıktırma politikası. İnsanları çok kolay manipüle edebiliyorlar. Şu malın fiyatı bu kadar arttı, döviz şu kadar attı. Şunun parası şu kadar arttı. Hiç kimse böyle bir zorluk yok demiyor. Biz bunların içerisinde en iyisini de yapsak Türkiye diğer ülkelerde farklı. Paraguay'a Ekvator'a uygulanacak olan şey Türkiye'ye uygulanamaz." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA