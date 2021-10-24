SSB Başkanı İsmail Demir paylaştı: ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi

Türkiye'nin İHA ve SİHA'larla büyük fark yarattığı savunma sanayiinde önemli bir gelişme daha yaşandı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, GPS güdümü ile otonom uçarak uzun mesafe hedefleri nokta atış ile vuran füze ‘ŞİMŞEK’i paylaştı. Demir, sosyal medya hesabından, "Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız #ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi!" ifadeleriyle ŞİMŞEK'in hedefi imha ettiği görüntüleri paylaştı.