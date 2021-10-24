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OTOMATİK OYNAT
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SSB Başkanı İsmail Demir paylaştı: ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi 24.10.2021 | 23:31
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İyi Parti'nin 4. yıldönümü programı öncesi arbede 24.10.2021 | 22:35
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Kayseri'de akraba vahşeti: 3 ölü 4 yaralı! 24.10.2021 | 22:02
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Gazetecilerden Vincenzo Montella'ya protesto! 24.10.2021 | 21:09
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Gölcük Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği mest etti | Video 24.10.2021 | 11:31
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Hava Durumu 24-10-2021 24.10.2021 | 08:00
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Başkan Erdoğan Eskişehir programı kapsamında vatandaşlara seslendi 23.10.2021 | 16:53
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Başkan Erdoğan "Sen anasın da Yasin Börü'nün anası ana değil mi?" 23.10.2021 | 16:42
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Türkiye - Azerbaycan Ortak Medya Platformu’nun ilk toplantısı yapıldı 23.10.2021 | 15:18
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Cumhuriyet Gazetesi'nden vakıfları hedef alan skandal yalan haber! 23.10.2021 | 12:26
Türkiye'nin İHA ve SİHA'larla büyük fark yarattığı savunma sanayiinde önemli bir gelişme daha yaşandı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, GPS güdümü ile otonom uçarak uzun mesafe hedefleri nokta atış ile vuran füze ‘ŞİMŞEK’i paylaştı. Demir, sosyal medya hesabından, "Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız #ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi!" ifadeleriyle ŞİMŞEK'in hedefi imha ettiği görüntüleri paylaştı.