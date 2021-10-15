THY'den ‘pembe kurdeleli’ uçuşlar | Video

Türk Hava Yolları (THY) 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında 31 Ekim tarihine kadar yapacağı 160 uçuşta meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekecek.

Kabin ekiplerinin pembe kurdele takacağı ve özel anonslar ile yolcuları bilgilendirileceği uçuşlardan ilki İstanbul'dan Ankara'ya gerçekleşti.

Tüm kabin ekiplerinin kadınlardan oluşan TK2138 sayılı İstanbul Havalimanı - Ankara Esenboğa seferinde Kabin Amiri Esen Altuntaş tarafından yapılan özel anons ile yolculara meme kanserinin dünyanın 140 ülkesinde kadınlar arasında en yaygın görülen kanser türü olduğu hatırlatılarak, "Yakalarımıza taktığımız pembe kurdeleler ile meme kanserinde erken teşhisin önemini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bireysel farkındalık, hayat kurtarır! Sağlıklı günler dileriz" mesajı iletildi.

THY, Dünya Sağlık Örgütü tarafından meme kanseri bilinçlendirme ayı olarak belirlenen ekim ayında her gün beş yurt içi ve beş yurtdışı uçuşunda farkındalık oluşturmaya devam edecek.



Dünyanın 140 ülkesinde, kadınlar arasında en yaygın görülen kanser türü olan meme kanseri Türkiye'de yılda ortalama 25 bin kadında görülüyor. Tespiti zor bir tür olan meme kanserinde erken tanı tedavi için yüksek önem taşıyor.