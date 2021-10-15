Video Türkiye THY'den ‘pembe kurdeleli’ uçuşlar | Video
THY'den ‘pembe kurdeleli’ uçuşlar | Video

THY'den ‘pembe kurdeleli’ uçuşlar | Video

15.10.2021 | 16:04

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Galataport İstanbul’a ikinci yolcu gemisi demir attı | Video 02:47
Galataport İstanbul’a ikinci yolcu gemisi demir attı | Video 15.10.2021 | 16:41
THY’den ‘pembe kurdeleli’ uçuşlar | Video 01:14
THY'den ‘pembe kurdeleli’ uçuşlar | Video 15.10.2021 | 16:04
Bakan Pakdemirli’den çiftçilere müjde! 08:37
Bakan Pakdemirli’den çiftçilere müjde! 15.10.2021 | 15:05
Sağlık hizmetleri ihracatının artırılması için uluslararası hastalara vize kolaylığı sağlanacak 05:36
Sağlık hizmetleri ihracatının artırılması için uluslararası hastalara vize kolaylığı sağlanacak 15.10.2021 | 15:01
Başkan Erdoğan’dan ’Suriye’de yeni harekat olacak mı?’ sorusuna yanıt: Her türlü mücadeleyi vereceğiz, kararlıyız 01:33
Başkan Erdoğan'dan 'Suriye'de yeni harekat olacak mı?' sorusuna yanıt: Her türlü mücadeleyi vereceğiz, kararlıyız 15.10.2021 | 15:10
Türkiye ekonomisi neden hedefte? Reuters ve Financial Times’tan algı operasyonu! 07:00
Türkiye ekonomisi neden hedefte? Reuters ve Financial Times'tan algı operasyonu! 15.10.2021 | 14:45
Başkan Erdoğan’dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar 08:07
Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar 15.10.2021 | 14:55
YPG/PKK’nın üst düzey ismi teslim oldu! 03:06
YPG/PKK'nın üst düzey ismi teslim oldu! 15.10.2021 | 10:40
Hava Durumu 15-10-2021 01:30
Hava Durumu 15-10-2021 15.10.2021 | 08:00
Bakan Akar’dan YPG/PKK’ya operasyon mesajı: Gereken yapılacak 07:34
Bakan Akar'dan YPG/PKK'ya operasyon mesajı: Gereken yapılacak 14.10.2021 | 11:13
PKK’ya darbe 00:12
PKK’ya darbe 14.10.2021 | 12:45
SON DAKİKA: Flaş yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC açıklaması! TURCOVAC ne zaman uygulanmaya başlayacak? 06:04
SON DAKİKA: Flaş yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC açıklaması! TURCOVAC ne zaman uygulanmaya başlayacak? 14.10.2021 | 10:02
Hava Durumu 14-10-2021 01:30
Hava Durumu 14-10-2021 14.10.2021 | 08:00
İlçe Belediye Başkanından Büyükşehire çağrı! Beceremeyecekseniz yetkinizi devredin 00:15
İlçe Belediye Başkanından Büyükşehire çağrı! Beceremeyecekseniz yetkinizi devredin 14.10.2021 | 01:47
Osman Bey ve Turgut Alp yüzleşmesinde gerilim yükseldi 02:45
Osman Bey ve Turgut Alp yüzleşmesinde gerilim yükseldi 13.10.2021 | 23:44
Manipülasyon videosuyla TÜGVA nasıl hedef alındı? TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu: Algı operasyonuyla karşı karşıyayız 04:13
Manipülasyon videosuyla TÜGVA nasıl hedef alındı? TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu: Algı operasyonuyla karşı karşıyayız 13.10.2021 | 23:21
TÜGVA Başkanı’nın sözlerini çarpıttılar! Cevap gecikmedi: “Bu alçaklıktır! Hodri meydan!” 00:18
TÜGVA Başkanı’nın sözlerini çarpıttılar! Cevap gecikmedi: “Bu alçaklıktır! Hodri meydan!” 13.10.2021 | 23:04
Dayakçı öğretmen açığa alındı 00:15
Dayakçı öğretmen açığa alındı 13.10.2021 | 22:01
Başkan Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nu kabul etti 01:00
Başkan Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti 13.10.2021 | 21:24
Nevşehir’de öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı 01:17
Nevşehir'de öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı 13.10.2021 | 20:10

Türk Hava Yolları (THY) 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında 31 Ekim tarihine kadar yapacağı 160 uçuşta meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekecek.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kabin ekiplerinin pembe kurdele takacağı ve özel anonslar ile yolcuları bilgilendirileceği uçuşlardan ilki İstanbul'dan Ankara'ya gerçekleşti.
Tüm kabin ekiplerinin kadınlardan oluşan TK2138 sayılı İstanbul Havalimanı - Ankara Esenboğa seferinde Kabin Amiri Esen Altuntaş tarafından yapılan özel anons ile yolculara meme kanserinin dünyanın 140 ülkesinde kadınlar arasında en yaygın görülen kanser türü olduğu hatırlatılarak, "Yakalarımıza taktığımız pembe kurdeleler ile meme kanserinde erken teşhisin önemini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bireysel farkındalık, hayat kurtarır! Sağlıklı günler dileriz" mesajı iletildi.

THY, Dünya Sağlık Örgütü tarafından meme kanseri bilinçlendirme ayı olarak belirlenen ekim ayında her gün beş yurt içi ve beş yurtdışı uçuşunda farkındalık oluşturmaya devam edecek.

Dünyanın 140 ülkesinde, kadınlar arasında en yaygın görülen kanser türü olan meme kanseri Türkiye'de yılda ortalama 25 bin kadında görülüyor. Tespiti zor bir tür olan meme kanserinde erken tanı tedavi için yüksek önem taşıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA