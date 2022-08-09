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OTOMATİK OYNAT
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Türkiye Abdülhamid Han için NAVTEX yayınladı | Video 09.08.2022 | 15:32
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Başkan Erdoğan'dan 'Fiyatları düşürün' talimatı | Video 09.08.2022 | 13:06
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İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. 08.08.2022 | 19:47
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İstanbul, Ankara ve İzmir'de halk ekmeğe zam! | Video 06.08.2022 | 21:08
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MSB SOLOTÜRK’ün uçuş görüntülerini paylaştı | Video 05.08.2022 | 08:49
01:12
Başkan Erdoğan, Rusya’ya gidiyor! İşte masadaki 5 başlık 04.08.2022 | 21:45
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Yerli otomobil TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Teste başladı 04.08.2022 | 18:35
01:18
Bakan Kurum: Bu aziz şehirde ehliyetin yerini liyakatsizlik almıştır 04.08.2022 | 18:15
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Yüksekova’da ‘Yarım Ay’ hayran bıraktı | Video 04.08.2022 | 08:48
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DDK’dan KPSS için suç duyurusu! 04.08.2022 | 01:38
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YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması 04.08.2022 | 01:26
Türkiye sondaj gemisi Abdülhamid Han için NAVTEX yayınladı. Abdülhamid Han gemisi, Gazipaşa'nın 55 km açığında Yörükler-1 Kuyusu'nda görev yapacak...