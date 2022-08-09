Video Türkiye Türkiye Abdülhamid Han için NAVTEX yayınladı | Video
Türkiye Abdülhamid Han için NAVTEX yayınladı | Video

Türkiye Abdülhamid Han için NAVTEX yayınladı | Video

09.08.2022 | 15:32

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Türkiye sondaj gemisi Abdülhamid Han için NAVTEX yayınladı. Abdülhamid Han gemisi, Gazipaşa'nın 55 km açığında Yörükler-1 Kuyusu'nda görev yapacak...

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