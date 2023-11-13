1 milyon 300 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi | Video
Bolu'da iki iş yerine yapılan operasyonda toplam değeri 1 milyon 300 bin lira olan kaçan ürünler ele geçirildi.
Ayrıca şehir merkezinde faaliyet gösteren U.B. (40) isimli kişiye ait iş yerine de operasyon yapıldı. Yapılan operasyon neticesinde piyasa değeri yaklaşık olarak 500 bin lira olan 5 akıllı cep telefonu, 161 adet kablolu/kablosuz kulaklık, 106 şarj kablosu, 44 hoparlör, 76 şarj adaptörü, 8 oyun konsolü, 10 powerbank ve 5 akıllı saat ele geçirildi. Olayla ilgili olarak U.B. (40) isimli şahıs ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli serbest bırakıldı.
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