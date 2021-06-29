Video Yaşam 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümündeki sır perdesini aralayacak görüntüler | Video

15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümündeki sır perdesini aralayacak görüntüler | Video

15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümündeki sır perdesini aralayacak görüntüler | Video
29.06.2021 | 18:48

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Sultangazi’de 15 yaşındaki Elif Çakal’ın ölümünden kısa süre önce arkadaşları tarafından dövüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Düştüğü uçurumun kenarında dakikalarca dayak yiyen Elif’in göz yaşı döktüğü görülüyor.

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