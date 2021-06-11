19 kişi gözaltına alındı! "Nurişler" operasyonu polis kamerasında | Video

"Nurişler" operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon polis kameralarına böyle yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin "Karagümrük Çetesi" veya "Nurişler" olarak adlandırılan suç örgütüne düzenlediği operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Dört ilde 53 adrese yapılan eş zamanlı operasyon polis kameralarına yansıdı. Operasyonda iki ruhsatsız tabanca ele geçirildiği ve firari sekiz şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.