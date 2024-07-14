Ablukaya alıp yakaladılar! Uyuşturucu, silah ve paralarla suçüstü | Video

Kırklareli Emniyeti Narkotik Masası Polisleri (KNP); uyuşturucu başta olmak üzere tüm suç unsurlarını ablukaya aldı. Narvas - Narko Alan Uygulaması’nda Uyuşturucu maddeler, silahlar ve paralar ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alındı.