Ablukaya alıp yakaladılar! Uyuşturucu, silah ve paralarla suçüstü | Video
Kırklareli Emniyeti Narkotik Masası Polisleri (KNP); uyuşturucu başta olmak üzere tüm suç unsurlarını ablukaya aldı. Narvas - Narko Alan Uygulaması’nda Uyuşturucu maddeler, silahlar ve paralar ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alındı.
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