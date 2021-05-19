Adana'da 12 kişilik minibüsten 27 yolcu indi

Adana'da trafik polislerinin yaptığı denetimde durdurulan 12 kişilik minibüsten 27 tarım işçisi indi. Taşımacılık izin belgesi bulunmadığı belirlenen Suriye uyruklu sürücü Mahir Omar'a 3 bin 249 TL para cezası kesildi.

D-400 kara yolunda önceki gün koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mahir Omar yönetimindeki 01 MA 2033 plakalı minibüsü durdurdu. Midibüste inceleme yapan ekipler, içerisinde balık istifi yolculuk yapan tarım işçilerini tek tek indirdi. 12 yolcu kapasiteli minibüste 27 yolcu taşındığını belirleyen polisler, aracın iç kısmının yeniden düzenlenerek oturma gruplarının çıkarıldığını saptadı. Yapılan kontrolde, Mahir Omar'ın taşımacılık izin belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Ruhsata işlenmeden düzenlemeler yapılan minibüs trafikten menedilirken, Omar'a da 3 bin 249 TL para cezası kesildi. Ayrıca minibüsteki yolculara da sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlalden idari yaptırım tespit tutanağı düzenlendi.