Video Yaşam Adana'da park halindeki otomobil, kundaklandı

Adana'da park halindeki otomobil, kundaklandı

Adana'da park halindeki otomobil, kundaklandı
14.06.2021 | 09:09

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Adana'da park halindeki otomobil, üzerine yanıcı madde dökülüp, ateşe verilerek kundaklandı.

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Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi 37044 Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan Halil Ayaz'a 01 ABL 031 plakalı otomobilden alevlerin yükseldiğini görenler durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, otomobilin içini saran alevleri, tazyikli su sıkarak söndürdü. Yangın söndürülmesinin ardından yapılan ilk incelemede, otomobilin üzerine yanıcı madde dökülüp, ateşe verilerek kundaklandığı belirlendi. Bu arada mahalle sakinlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda söndürme çalışmasını izlemesi dikkat çekti. Kundaklama olayını gerçekleştiren kişi ya da kişileri tespit edip, yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

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