Ahlat semalarında kartpostallık "Şişkin Ay" manzarası | Video
Bitlis’in Ahlat ilçesinde gökyüzü, Ay’ın "Şişkin Ay" (Gibbous) evresiyle kartpostallık görüntüye sahne oldu. Gün batımının ardından belirginleşen Ay, ilerleyen saatlerde karanlık gökyüzüyle birleşerek daha da parlak bir hale geldi. Göz kamaştıran manzara, özellikle doğa ve gökyüzü tutkunlarının ilgisini çekerken, bölgedeki fotoğrafçılar da bu eşsiz anı kaçırmadı. Şişkin Ay’ın oluşturduğu etkileyici atmosfer, Ahlat’ın doğal güzellikleriyle bütünleşince ortaya mest eden görüntüler çıktı.
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