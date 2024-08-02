Alkollü magandaya gözaltı… Rastgele ateş etti…
İstanbul’da alkollü bir şehir magandası, ruhsatsız silahla araçtan havaya rastgele ateş etti. Kurşun bir adrese isabet etti. Kimliği tespit edilen şehir magandası Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından aynı gün yakalandı.
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