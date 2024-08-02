Video Yaşam Alkollü magandaya gözaltı… Rastgele ateş etti…
Alkollü magandaya gözaltı… Rastgele ateş etti…

Alkollü magandaya gözaltı… Rastgele ateş etti…

02.08.2024 | 10:21

İstanbul’da alkollü bir şehir magandası, ruhsatsız silahla araçtan havaya rastgele ateş etti. Kurşun bir adrese isabet etti. Kimliği tespit edilen şehir magandası Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından aynı gün yakalandı.

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