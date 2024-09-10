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Altınları gasp ederek kuyumcuyu öldüren zanlılar yakalandı | Video

Altınları gasp ederek kuyumcuyu öldüren zanlılar yakalandı | Video

10.09.2024 | 14:22

İstanbul Sultangazi'de altınları gasp ederek kuyumcuyu öldüren zanlılar yakalandı.

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İstanbul Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde 4 Eylül Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, kuyumculuk yapan 38 yaşındaki yabancı uyruklu Mohammad Moshmh, dükkanını kapatıp evinin önüne geldiği sırada kendisini takip eden kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramış, saldırganlar, kuyumcunun içindeki altınları gasp ederek kaçarken ağır yaralanan kuyumcu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Saldırganların olay sonrası kaçma anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

KARDEŞİN İFADESİNE BAŞVURULDU
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Mohammad Moshmh'nin kardeşi H.M.'nin ifadesine başvuruldu. Ağabeyiyle birlikte kuyumcu işlettiklerini söyleyen H.M, saat 20.45 sıralarında işyerini birlikte kapattıklarını, ağabeyinin her akşam olduğu gibi dükkanı kapatırken bir miktar altını çanta içerisinde yanına aldığını ve evlerine yaya olarak gittiklerini söyledi. Önce yol üstü ağabeyini evine bıraktığını, ifade eden H.M, birkaç dakika sonra gelen telefon üzerine olay yerine geri döndüğünü belirterek, "Ağabeyimi yaralı halde gördüm. Dükkandan çıkarken aldıkları altın dolu çantanın olmadığını fark ettim. Bizi tehdit eden herhangi bir kimsenin olmadı" dedi.

Polis ekipleri şüphelilerin kaçarken bir güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdığını belirledi. Bu görüntüler yardımıyla şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Polis, Sultangazi'de tespit edilen adreslere Özel Harekat Polislerinin de katıldığı bir operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

ÇALINAN ALTINLAR EVLERİNDEN ÇIKTI
Olayı gerçekleştiren 2 kişinin evinde yapılan aramada gasp ettikleri altınlar ele geçirildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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