Ameliyata önce itfaiye girdi | Video

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Marangoz atölyesinde çalıştığı sırada kopan şerit testere, Hasan Akyol’un vücuduna saplandı. Hastaneye kaldırılan Akyol’un ameliyatı öncesi, itfaiye ekipleri gelerek testerenin dışarıda kalan kısmını kesti.
Kocaeli'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Hasan Akyol isimli marangoz, atölyede çalıştığı esnada şerit testere koptu. Kopan testere Akyol'un vücuduna saplandı. Durumu fark eden yakınları hemen 112 Acil Yardım hattını aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Akyol, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Ameliyathaneye alınan, ancak saplanan testere nedeniyle müdahalede bulunamayan Akyol için itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede hastaneye gelen ekipler, müdahalede bulunara testerenin dışarıda kalan kısmını kesti. Ardından yaralı Akyol ameliyata alındı.