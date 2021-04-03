Video Yaşam Ankara'da kurt ile ayının şaşırtan mücadelesinin galibi bakın kim oldu!

Ankara'da kurt ile ayının şaşırtan mücadelesinin galibi bakın kim oldu!

Ankara'da kurt ile ayının şaşırtan mücadelesinin galibi bakın kim oldu!
03.04.2021 | 09:01

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gri kategoride aranan DEAŞ'lı kadın terörist Şanlıurfa'da yakalandı 00:19
Gri kategoride aranan DEAŞ'lı kadın terörist Şanlıurfa'da yakalandı 03.04.2021 | 09:03
Şanlıurfa'da su kuyusuna düşen yabancı uyruklu yaşlı adam hayatını kaybetti 02:07
Şanlıurfa'da su kuyusuna düşen yabancı uyruklu yaşlı adam hayatını kaybetti 03.04.2021 | 09:01
İstanbul'da Şişli'de İnsanlık ölmüş dedirten olay kamerada! Polis şüpheliyi evinde yakaladı 01:18
İstanbul'da Şişli'de "İnsanlık ölmüş" dedirten olay kamerada! Polis şüpheliyi evinde yakaladı 03.04.2021 | 09:01
Ankara'da kurt ile ayının şaşırtan mücadelesinin galibi bakın kim oldu! 00:52
Ankara'da kurt ile ayının şaşırtan mücadelesinin galibi bakın kim oldu! 03.04.2021 | 09:01
TRT EBA TV HAFTA SONU 3 Nisan 2021 Cumartesi Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarı yayın saatleri 00:32
TRT EBA TV HAFTA SONU (3 Nisan 2021 Cumartesi) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarı yayın saatleri 03.04.2021 | 06:24
TRT EBA TV izle! 3 Nisan Cumartesi HAFTA SONU Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (3 Nisan Cumartesi) HAFTA SONU Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 03.04.2021 | 06:23
Görenler hemen telefona sarıldı...Edirnelilerin ‘Ferrari’ ile imtihanı: 10 numara 5 yıldız | Video 02:15
Görenler hemen telefona sarıldı...Edirnelilerin ‘Ferrari’ ile imtihanı: 10 numara 5 yıldız | Video 02.04.2021 | 17:46
Esenyurt'ta feci olay, yanında çocuğu olan kadının başına cam düştü | Video 01:52
Esenyurt'ta feci olay, yanında çocuğu olan kadının başına cam düştü | Video 02.04.2021 | 16:59
Muğla'da üzerine uzandığı motosikleti tek eliyle kullanan sürücü yürekleri ağza getirdi 00:59
Muğla'da üzerine uzandığı motosikleti tek eliyle kullanan sürücü yürekleri ağza getirdi 02.04.2021 | 17:16
İstanbul Çekmeköy'de korku dolu anlar! Alev alev yandılar 00:29
İstanbul Çekmeköy'de korku dolu anlar! Alev alev yandılar 02.04.2021 | 17:16
Sivas'da telefon dolandırıcılarının altınları bozdurma anı kamerada 02:34
Sivas'da telefon dolandırıcılarının altınları bozdurma anı kamerada 02.04.2021 | 17:15
İstanbul Küçükçekmece'de yüksek gerilim hattı teline temas eden genç öldü 00:10
İstanbul Küçükçekmece'de yüksek gerilim hattı teline temas eden genç öldü 02.04.2021 | 17:16
TikoTok fenomenlerinin Demet Akalın şarkısı videosu sosyal medyada olay oldu! 00:50
TikoTok fenomenlerinin Demet Akalın şarkısı videosu sosyal medyada olay oldu! 02.04.2021 | 16:25
Zonguldak'ta otomobil, 200 metreden denize uçtu! 1 ölü 06:57
Zonguldak'ta otomobil, 200 metreden denize uçtu! 1 ölü 02.04.2021 | 15:44
İstanbul Başakşehir'de tekstil atölyesinde yangın 01:56
İstanbul Başakşehir'de tekstil atölyesinde yangın 02.04.2021 | 15:44
Dünya 400 yıl önceki felaket yine yaşayacak mı? 'Sanki gökyüzü yanıyordu!' 01:22
Dünya 400 yıl önceki felaket yine yaşayacak mı? 'Sanki gökyüzü yanıyordu!' 02.04.2021 | 16:03
Taksim Meydanı’nda seyyar satıcılardan gazeteciye darp kamerada | Video 01:50
Taksim Meydanı’nda seyyar satıcılardan gazeteciye darp kamerada | Video 02.04.2021 | 15:32
SON DAKİKA: İstanbul'da kocanın karısıyla yatak odasında yakaladığı erkek camdan atlayarak böyle kaçtı 03:02
SON DAKİKA: İstanbul'da kocanın karısıyla yatak odasında yakaladığı erkek camdan atlayarak böyle kaçtı 02.04.2021 | 15:25
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi. Panikleyen adam camdan böyle atladı | Video 03:13
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi. Panikleyen adam camdan böyle atladı | Video 02.04.2021 | 15:24
Erzurum'da pompalı tüfekten rastgele sıkılan kurşun park halindeki otomobile isabet etti 02:15
Erzurum'da pompalı tüfekten rastgele sıkılan kurşun park halindeki otomobile isabet etti 02.04.2021 | 14:27

Ankara'da kış uykusundan uyanan bir ayı ve kurdun kovalamacası Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün kameralarına yansıdı. Görüntülerde kurdu fark eden ayının bir süre kurdu kovaladığı sonra kameranın açısından çıktığı görülüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara'da bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte doğa yeniden canlandı. Kış uykusundan uyanan bir ayı, kendi alanına giren kurdu kovaladı, o anlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün kameralarınca kayıt altına alındı.


Görüntülerde dağlık alanda dolaşan bir ayı kar birikintisinin bulunduğu alanda yiyecek ararken yanına bir kurt yaklaşıyor, onu alanından uzak tutmak isteyen ayı ise kurdu kovalıyor. Kovalamaca devam ederken kurt ve ayının kameranın açısından çıktığı görülüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA