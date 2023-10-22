Video Yaşam Ayçiçek yüklü traktör devrildi: 1 yaralı
Ayçiçek yüklü traktör devrildi: 1 yaralı

Ayçiçek yüklü traktör devrildi: 1 yaralı

22.10.2023 | 18:16

Çorum'un Alaca ilçesinde, Ayçiçek yüklü traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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