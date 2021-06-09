Video Yaşam Balıkçı Kenan: "Ekrem İmamoğlu’nun hışmına uğradım" | Video

Balıkçı Kenan: "Ekrem İmamoğlu’nun hışmına uğradım" | Video

Balıkçı Kenan:
09.06.2021 | 11:25

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Balıkçı Kenan: Ekrem İmamoğlu’nun hışmına uğradım | Video 04:05
Balıkçı Kenan: "Ekrem İmamoğlu’nun hışmına uğradım" | Video 09.06.2021 | 11:25
İstanbul Esenyurt'ta şaşırtan görüntü! Rögarlardan çıktı... 05:48
İstanbul Esenyurt'ta şaşırtan görüntü! Rögarlardan çıktı... 09.06.2021 | 11:20
İstanbul Haliç'teki köpek balığı heyecanı kamerada! Koparıp böyle kaçtı... 02:43
İstanbul Haliç'teki köpek balığı heyecanı kamerada! Koparıp böyle kaçtı... 09.06.2021 | 11:20
Çantasındaki baltayla motosikletin zincirini kırmaya çalışan şüpheli, kamerayı görünce kaçtı | Video 05:54
Çantasındaki baltayla motosikletin zincirini kırmaya çalışan şüpheli, kamerayı görünce kaçtı | Video 09.06.2021 | 11:10
Trafik kazası sonrası cadde boks ringine döndü | Video 01:41
Trafik kazası sonrası cadde boks ringine döndü | Video 09.06.2021 | 10:55
İstanbul Beşiktaş'taki motosiklet kazası kask kamerasında 03:26
İstanbul Beşiktaş'taki motosiklet kazası kask kamerasında 09.06.2021 | 10:41
İstanbul Tuzla'daki feci motosiklet kazası kamerada 00:14
İstanbul Tuzla'daki feci motosiklet kazası kamerada 09.06.2021 | 11:00
Başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda yumruklu saldırı | Video 00:14
Başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda yumruklu saldırı | Video 09.06.2021 | 10:46
Narko Tır Sultanbeyli Meydanı'nda | Video 02:37
Narko Tır Sultanbeyli Meydanı'nda | Video 09.06.2021 | 10:19
Magandanın vurduğu 2 yaşındaki kız felç kaldı | Video 01:38
Magandanın vurduğu 2 yaşındaki kız felç kaldı | Video 09.06.2021 | 10:19
Kanala düşen köpek için seferber oldular | Video 00:23
Kanala düşen köpek için seferber oldular | Video 09.06.2021 | 09:57
Müge Anlı canlı yayın izle: 9 Haziran 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı'da şok video! Uygunsuz görüntülerle şantaj yapılan kız... 11:30
Müge Anlı canlı yayın izle: 9 Haziran 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı'da şok video! Uygunsuz görüntülerle şantaj yapılan kız... 09.06.2021 | 10:27
Küçükçekmece'de hırsızlık girişimi kamerada | Video 01:55
Küçükçekmece'de hırsızlık girişimi kamerada | Video 09.06.2021 | 09:46
Sürücü hatalarıyla gelen kazalar kamerada | Video 00:15
Sürücü hatalarıyla gelen kazalar kamerada | Video 09.06.2021 | 09:48
Trafik kazası sonrası FETÖ’cüsünüz dedi, ortalık karıştı | Video 06:12
Trafik kazası sonrası "FETÖ’cüsünüz" dedi, ortalık karıştı | Video 09.06.2021 | 09:26
Ankara'da otomobil dereye düştü; 3 ölü, 1 yaralı 02:16
Ankara'da otomobil dereye düştü; 3 ölü, 1 yaralı 09.06.2021 | 08:44
Ankara'da feci kaza! Tabelaya çarpan otomobil dereye uçtu | Video 02:16
Ankara'da feci kaza! Tabelaya çarpan otomobil dereye uçtu | Video 09.06.2021 | 08:41
İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yapan çete serbest kaldı | Video 01:48
İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yapan çete serbest kaldı | Video 09.06.2021 | 08:51
İstanbul Şişli'de 8 katlı binada yangın paniği 05:05
İstanbul Şişli'de 8 katlı binada yangın paniği 09.06.2021 | 08:44
Isparta'da trafik kazası sonrası “FETÖ’cüsünüz” sözü ve küfürler ortalığı karıştırdı 06:12
Isparta'da trafik kazası sonrası “FETÖ’cüsünüz” sözü ve küfürler ortalığı karıştırdı 09.06.2021 | 09:03

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu balıkçı Kenan Balcı, müzelerinin Ekrem İmamoğlu’nun hışmına uğradığını belirterek, ‘Bize mühlet bile vermeden müzeyi yıktılar’ dedi. Dünyada ve Türkiye’de tek olan mumya balıklarının koyacak yer olmadığı için yerlerde olduğunu ifade eden Kenan Balcı, yetkililerden destek istedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, Beylikdüzü Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay yıkıldı. Yer olmadığı için de servet değeri taşıyan balıklar yerlerde kaldı.

Yaklaşık 200 ila 300 ton arası mumya balıkları olduğunu belirten balıkçı Kenan Balcı, "Buraya öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, üniversiteden hocalarımız akın ediyordu. Her gün binlerce kişi ziyaret edip onara denizlerimizdeki balıkları gösteriyorduk. İmamoğlu'nun talimatıyla Beylikdüzü Belediyesi müzeyi yıktıktan sonra binlerce balık şuanda yerlerde" diye konuştu.

"İMAMOĞLU MÜZEMİZİ YIKTIRDI"

Müzede 50 yılın emek ve birikiminin olduğunu anlatan Kenan Balcı, "50 yıldır hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz bir şekilde hizmet verdik. Bugün İmamoğlu'nun müze hışmına uğradı. Bize mühlet bile vermeden müzeyi yıktılar. Bir inat uğruna bu balıklar yerlerde. Bu müze Kenan'ın değildir; öğrencilerindir, halkındır. Kimseden bir talebimiz olmamıştır. Biz bu müzeyi vatandaşlara armağan ettik. İmamoğlu müzemizi yıktırdı, kendi ellerimle diktiğim ağaçları söktürdü" dedi. Manevi değeri yüksek olan bu ürünlere sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Kenan Balcı, yetkililerden destek istedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA