Balıkçı Kenan: "Ekrem İmamoğlu’nun hışmına uğradım" | Video

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu balıkçı Kenan Balcı, müzelerinin Ekrem İmamoğlu’nun hışmına uğradığını belirterek, ‘Bize mühlet bile vermeden müzeyi yıktılar’ dedi. Dünyada ve Türkiye’de tek olan mumya balıklarının koyacak yer olmadığı için yerlerde olduğunu ifade eden Kenan Balcı, yetkililerden destek istedi.

Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, Beylikdüzü Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay yıkıldı. Yer olmadığı için de servet değeri taşıyan balıklar yerlerde kaldı.

Yaklaşık 200 ila 300 ton arası mumya balıkları olduğunu belirten balıkçı Kenan Balcı, "Buraya öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, üniversiteden hocalarımız akın ediyordu. Her gün binlerce kişi ziyaret edip onara denizlerimizdeki balıkları gösteriyorduk. İmamoğlu'nun talimatıyla Beylikdüzü Belediyesi müzeyi yıktıktan sonra binlerce balık şuanda yerlerde" diye konuştu.

"İMAMOĞLU MÜZEMİZİ YIKTIRDI"

Müzede 50 yılın emek ve birikiminin olduğunu anlatan Kenan Balcı, "50 yıldır hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz bir şekilde hizmet verdik. Bugün İmamoğlu'nun müze hışmına uğradı. Bize mühlet bile vermeden müzeyi yıktılar. Bir inat uğruna bu balıklar yerlerde. Bu müze Kenan'ın değildir; öğrencilerindir, halkındır. Kimseden bir talebimiz olmamıştır. Biz bu müzeyi vatandaşlara armağan ettik. İmamoğlu müzemizi yıktırdı, kendi ellerimle diktiğim ağaçları söktürdü" dedi. Manevi değeri yüksek olan bu ürünlere sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Kenan Balcı, yetkililerden destek istedi.