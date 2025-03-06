Balkondan düşerek hayatını kaybeden profesör son yolculuğuna uğurlandı | Video
Konya'da 5. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Prof. Dr. Şamil Ecirli son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze namazına, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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