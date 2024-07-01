Video Yaşam Beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybeden çocuğun amcası: “Bu kaza değil cinayettir” | Video
Beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybeden çocuğun amcası: “Bu kaza değil cinayettir” | Video

Beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybeden çocuğun amcası: “Bu kaza değil cinayettir” | Video

01.07.2024 | 15:39

Kağıthane’de virajı alamayan beton mikserinin park halindeki gelin arabasının üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun amcası konuştu. Acılı amca, sürücünün alkollü olduğunu söyleyerek, “Canımızı aldı, umutlarımızı aldı. Hayatımızı söndürdü. Kaza diyorlar ama bu bir kaza değil, bu bir cinayettir” dedi.

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Kağıthane Gürsel Mahallesinde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, aşırı hızla seyir halinde olan ve virajı alamayan Hüseyin Toyga yönetimindeki beton mikseri, yol kenarında park halinde bulunan gelin arabasının üzerine devrildi. Bu sırada ailesiyle düğüne gitmek üzere aracın önünde bekleyen 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı isimli çocuk, beton mikseri ile gelin arabası arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

"KAZA DİYORLAR AMA BU BİR CİNAYETTİR"
Feci kazada hayatını kaybeden 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı'nın acılı amcası Cüneyt Gümüş, "Biz Tuzla'da oturuyoruz. Tuzla'dan Kağıthane'ye kızımı almaya gittik, oradan gelin almaya gidecektik. Aracımızı uygun bir şekilde park ettik. Kızımı beklerken o esnada vatandaş rampa yukarı nasıl bir hızla geldiyse mikseri devirip bize çarptı. Canımızı aldı, umutlarımızı aldı. Hayatımızı söndürdü. Kaza diyorlar ama bu bir kaza değil, bu bir cinayettir. Alkollü vatandaş o saatte sabahın 12'sinde nasıl bir alkol alıp da nasıl cinayet işledi, biz de bilmiyoruz. Şoktayız, kendimizi kaybetmiş durumdayız" dedi.

"EN İYİ CEZASI ALSIN"
Gümüş, "Gereken neyse yapılsın. En iyi cezayı alsın. Raporda yüzde 40 alkollü olduğu söyleniyor. Kazadan sonra şahıs el kol hareketi yapmış, hiç umursamamış, kaza yaptığının farkında bile değilmiş. Arabanın içinde alkol şişeleri varmış" diye konuştu. "Bunların hız sınırları yok mudur? Otobüslerin nasıl bir hız sınırı varsa bu arabaların da bir hız sınırının olması lazım" diyen Gümüş, "Cezaların ağırlaştırılması lazım, bu cezalar ağırlaştırılmazsa her zaman bir evin ocağına ateş düşüyor. Umutlarımızı çalıyor. Daha ne diyebilirim ki, sözün bittiği yer. Cenazemizi memleketimiz Kastamonu'ya defnedeceğiz" şeklinde konuştu.

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