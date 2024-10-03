Bursa'da camide etek giyen erkek turistler kamerada
Bursa’ya gelen turist kafilesinin erkekleri, tarihi Yeşil Camiyi ziyaret etmek istedi. Cami girişine kadınlar için konulan etekleri gören erkek turistler durumu yanlış anlayıp etekleri giyince ortaya gülümseten manzaralar çıktı.
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