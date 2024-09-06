CHP Tüzük Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu krizi!
CHP Tüzük Kurultayı, tepki çeken madde tekliflerinin gölgesinde bugün gerçekleştiriliyor. Genel merkeze geniş yetkiler veren, genel başkanlık makamını ise birçok konuda koruyan taslak metne parti içi muhalefetten sert eleştirilerin gelmesi bekleniyor. Öte yandan CHP'deki tüzük kurultayına gözlerin çevrildiği eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı. Kılıçdaroğlu için ayrılan koltuğa oturan isim dikkat çekti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:36
Adıyaman'da ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı 06.09.2024 | 14:20
00:38
02:40
04:36
CHP Tüzük Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu krizi! 06.09.2024 | 13:57
03:12
İstanbul Küçükçekmece'de herkesin önünde böyle kurşunladılar 06.09.2024 | 13:57
04:29
Müge Anlı'da son dakika: Sertifikalı üfürükçü eşini de mi öldürdü? 06.09.2024 | 14:00
01:32
Karaman'da aracın motorunun fırladığı feci kaza kamerada: 2 yaralı 06.09.2024 | 12:34
00:55
Batman’da bilgisayar kasalarında uyuşturucu ele geçirildi 06.09.2024 | 12:15
03:17
02:17
01:00
Engin Polat da tahliye edildi! Dilan Polat'ın sevinci kamerada 06.09.2024 | 11:05
04:16
SON DAKİKA | Engin Polat da tahliye edildi! Dilan Polat'ın sevinci kamerada 06.09.2024 | 11:02
01:39
Tunceli’de baraj gölüne uçan araç kamerada! 4 kişi böyle kurtarıldı... 06.09.2024 | 10:30
00:57
Çanakkale’de otomobil mısır tarlasına uçtu: Anne ve kızı hayatını kaybetti 06.09.2024 | 10:24
02:08
Adıyaman'da kepçe operatörü ve işçilerin sıradışı salıncak keyfi kamerada! 06.09.2024 | 09:37
04:06
Bursa'da bu sokağa girenler kendini yerde buluyor 06.09.2024 | 10:24
05:01
Erzurum’da otobüste fenalaşan kadını şoför acil servise yetiştirdi 06.09.2024 | 09:38
00:56
İstanbul'da metrobüs yanıyor! İşte olay yerinden ilk görüntüler 06.09.2024 | 09:47
05:34
SON DAKİKA: İstanbul'da yanan Metrobüs kamerada! 06.09.2024 | 09:40