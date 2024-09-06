CHP Tüzük Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu krizi!

CHP Tüzük Kurultayı, tepki çeken madde tekliflerinin gölgesinde bugün gerçekleştiriliyor. Genel merkeze geniş yetkiler veren, genel başkanlık makamını ise birçok konuda koruyan taslak metne parti içi muhalefetten sert eleştirilerin gelmesi bekleniyor. Öte yandan CHP'deki tüzük kurultayına gözlerin çevrildiği eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı. Kılıçdaroğlu için ayrılan koltuğa oturan isim dikkat çekti.