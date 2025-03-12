Video Yaşam Çocuğu köpek saldırısına uğrayan babanın feryadı: "Bu işe bir çözüm bulun" | Video
Çocuğu köpek saldırısına uğrayan babanın feryadı:

Çocuğu köpek saldırısına uğrayan babanın feryadı: "Bu işe bir çözüm bulun" | Video

12.03.2025 | 09:53

Erzurum'un Narman ilçesinde iftar öncesi evinden ekmek almak için çıkan 10 yaşındaki Murat Tutar, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Erzurum Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alınan küçük Murat'ın babası Yakup Tutar yetkilileri göreve davet ederek, "Bu işe bir çözüm bulun. Artık anne ve babalar gözyaşı dökmesin" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Narman ilçesi Sütpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda 4. sınıf öğrencisi Murat Tutar (11), iftardan önce ekmek almak için evden çıktı. Bu esnada çevrede dolaşan köpekler Murat Tutar'a saldırarak ağır yaralanmasına sebep oldu. Kendi çabasıyla köpeklerin elinden kurtulmaya çalışan küçük çocuğun imdadına, son anda komşusu yetişti. Kanlar içinde kalan çocuk ailesi tarafından Narman İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesine alınan küçük çocuğun tedavisi burada devam ederken baba Yakup Tutar, belediyenin göstermelik olarak köpekleri topladığını söyledi.

"BAŞIMIZA GELENLER SORUMSUZLUKTAN VE SAHİPSİZLİKTEN OLUYOR"
Oruç tutan oğlunun iftar öncesi ekmek almaya giderken köpeklerin saldırısına uğradığını belirten evli ve 2 çocuk babası Yakup Tutar, "Akşam üzeri oğlumla evin önünde karşılaştık. Bakkala ekmek almaya gideceğini söyledi. Ben daha sonra hayvanlara bakıyordum. Bir ara komşumuz geldi. Kardeşim de o esnada bir ses duyarak dışarı çıktı ve geri gelmedi. 10 dakika sonra beni de dışarı çağırdılar. Eşimin ağladığını gördüm. Çocuğum kanlar içindeydi. Sadece gözleri görünüyordu. Yüzüne baktım. Ensesi, kulağı, gözü sıkıntılıydı. Başımıza gelenler sorumsuzluktan ve sahipsizlikten oluyor. Köpekleri topladıklarını söyleyenlere seslenmek istiyorum. Birileri ölecek ya da başına böyle bir şey gelecekte mi ciddiye alacaklar?" dedi.

"KÖPEKLERİ ÇOCUKLARA TOPLATIYORLAR"
Belediyenin sadece küçük köpekleri topladığını ve bunları da mahalledeki çocuklara para vererek yaptırdığını iddia eden Yakup Tutar, "Mahallemize köpek toplatmak için gelen ekipler bir sürü masraf ediyor ve devlete yük oluyor. Ama bir şey yapmadan gidiyorlar. Yazık. İşinizi yapıyorsanız düzgün yapın. Küçük köpekleri çocuklara toplatmakla bu olmaz. Peki büyük köpekler bu şekilde onların arkasından mı gelecek? Dün benim çocuğum oruçluydu ve benden iftarlık çikolata bekliyordu. Şimdi onu yoğun bakım önünde bekliyorum. Çocuğumun nefes borusunda iki diş izi var. Kafasında 7-8 tane ısırık var. 11 yaşında çocuğumuz. Bizim elimize bir diken batsa feveran ediyoruz. Köpeklerden birisi çocuğumun kafasına saldırmış diğer ayağına saldırmış. Birisi de boynuna saldırmış ama eliyle itelemiş. Şimdi o bu acılara nasıl dayansın" şeklinde konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Trafikte kavga etti, ardından arabayla çarpıp kaçtı! Pes dedirten anlar kamerada | Video 01:07
Trafikte kavga etti, ardından arabayla çarpıp kaçtı! Pes dedirten anlar kamerada | Video 12.03.2025 | 10:37
Yol verme tartışması kavgaya dönüştü: ’Eşim hasta, ne olur yapmayın’ | Video 03:00
Yol verme tartışması kavgaya dönüştü: 'Eşim hasta, ne olur yapmayın' | Video 12.03.2025 | 10:25
Zeytinburnu’nda komşu terörüne maruz kalan adam yaşadıklarını anlattı | Video 04:00
Zeytinburnu'nda komşu terörüne maruz kalan adam yaşadıklarını anlattı | Video 12.03.2025 | 10:08
Kütahya’da yolcu otobüsü TIR’a çarptı: 13 yaralı | Video 00:21
Kütahya’da yolcu otobüsü TIR’a çarptı: 13 yaralı | Video 12.03.2025 | 09:54
Çocuğu köpek saldırısına uğrayan babanın feryadı: Bu işe bir çözüm bulun | Video 04:48
Çocuğu köpek saldırısına uğrayan babanın feryadı: "Bu işe bir çözüm bulun" | Video 12.03.2025 | 09:53
Kuyumcudan altın taç çalan kadın kamerada: Sevgilim bana alamayınca çaldım | Video 01:30
Kuyumcudan altın taç çalan kadın kamerada: "Sevgilim bana alamayınca çaldım" | Video 12.03.2025 | 09:44
Dolmuşla durağa dalarak yaşlı çiftin ölümüne sebep olmuştu, 15 yıl hapis cezası verildi | Video 03:01
Dolmuşla durağa dalarak yaşlı çiftin ölümüne sebep olmuştu, 15 yıl hapis cezası verildi | Video 12.03.2025 | 09:42
Maltepe’de bıçaklı kavga kamerada | Video 01:26
Maltepe'de bıçaklı kavga kamerada | Video 12.03.2025 | 09:42
Niğde’de mumya operasyonu: 6 gözaltı | Video 00:24
Niğde'de mumya operasyonu: 6 gözaltı | Video 12.03.2025 | 09:15
Kütahya’da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı! 14 yaralı | Video 00:21
Kütahya'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı! 14 yaralı | Video 12.03.2025 | 09:11
3 tekerlekli kasalı motosiklet alev alev yandı | Video 01:24
3 tekerlekli kasalı motosiklet alev alev yandı | Video 12.03.2025 | 08:55
Bursa’da dev orkinos tekneyi salladı | Video 01:43
Bursa’da dev orkinos tekneyi salladı | Video 12.03.2025 | 08:33
Pendik’te kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 5 yaralı | Video 02:23
Pendik’te kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 5 yaralı | Video 12.03.2025 | 08:29
Motorize polis ekipleri kaza yaptı, 2 polis yaralandı | Video 00:42
Motorize polis ekipleri kaza yaptı, 2 polis yaralandı | Video 12.03.2025 | 08:26
İki genç arasında başlayan tartışma kanlı bitti: 1 yaralı | Video 01:15
İki genç arasında başlayan tartışma kanlı bitti: 1 yaralı | Video 12.03.2025 | 08:21
İş adamından haraç istediği iddiasıyla silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli yakalandı | Video 00:26
İş adamından haraç istediği iddiasıyla silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli yakalandı | Video 11.03.2025 | 16:14
SON DAKİKA! Çanakkale Gelibolu’da orman yangını | Video 00:48
SON DAKİKA! Çanakkale Gelibolu'da orman yangını | Video 11.03.2025 | 15:51
29 yıl hapis cezası bulunan ve sahte altın seti ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi | Video 00:40
29 yıl hapis cezası bulunan ve sahte altın seti ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi | Video 11.03.2025 | 15:23
Alerjisi olduğu 25 yıllık mesleğini bırakıp, farklı bir sektöre yerleşecek | Video 03:32
Alerjisi olduğu 25 yıllık mesleğini bırakıp, farklı bir sektöre yerleşecek | Video 11.03.2025 | 15:22
İstanbul’da suç çetelerine operasyon: 4 kalem görünümlü suikast silahı ele geçirildi | Video 05:37
İstanbul'da suç çetelerine operasyon: 4 kalem görünümlü suikast silahı ele geçirildi | Video 11.03.2025 | 14:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY