Video Yaşam Enkazdan 50 saat sonra yürüyerek çıktı! Yaşlı adam ekipleri böyle selamladı | Video
Enkazdan 50 saat sonra yürüyerek çıktı! Yaşlı adam ekipleri böyle selamladı | Video

Enkazdan 50 saat sonra yürüyerek çıktı! Yaşlı adam ekipleri böyle selamladı | Video

08.02.2023 | 10:06

Türkiye 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremlerinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Aralarında Gaziantep, Adana, Hatay başta olmak üzere 10 ilde yıkıma sebep olan Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışması 55 saattir aralıksız devam ediyor. Türkiye'nin tüm illerinden deprem bölgesine sevk edilen arama kurtarma ekipleri zamanla yarışıp bir an önce en kaz altından bir canı daha sağ kurtarabilmek için kelimenin tam anlamıyla canlarını dişlerine takıp öyle çalışıyorlar.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremlerinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Aralarında Gaziantep, Adana, Hatay başta olmak üzere 10 ilde yıkıma sebep olan Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışması 55 saattir aralıksız devam ediyor. Türkiye'nin tüm illerinden deprem bölgesine sevk edilen arama kurtarma ekipleri zamanla yarışıp bir an önce en kaz altından bir canı daha sağ kurtarabilmek için kelimenin tam anlamıyla canlarını dişlerine takıp öyle çalışıyorlar.

50 SAAT SONRA ENKAZDAN ALLAH'IN SELAMIYLA ÇIKTI
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kurtarma çalışmalarına devam eden Bursa Yıldırım Belediyesinin Arama Kurtarma Ekipleri dün gece sabaha karşı adeta bir inanılmazı gerçekleştirdi. 7.7'lik depremde 12 Eylül Caddesi üzerinde yıkılan 5 katlı bir binadan insan sesi geldiğini tespit eden Bursa'dan giden Yıldırım Belediyesi ekipleri enkaz üzerinde kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen askeri kurtarma ekipleri ile birlikte hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Beton blokları kırarak enkaz altına giren kurtarma ekibinden Ceyhun isimli bir kurtarma eri, karısıyla birlikte enkaz altında kalan 62 yaşındaki Selman isimli yaşlı adamın yanına kadar ulaştı. Kurtarma ekibi ile aralarında bir duvar kalan yaşlı adamın yaşadığı diyalog kameraya da yansıdı. Selman amcaya Bursa'dan kendisini kurtarmak için geldiğini anlatan Ceyhun isimli kurtarma eri yaşlı adamın hipotermiye girmemesi için, "Selman amca salma kendini birlikte kestane şekeri yiyeceğiz" diyerek hayatta tutmaya çalıştı. Yaklaşık 5 saatlik süren kurtarma çalışması sonunda Selman Amca'ya sağ ulaşan ekipler 62 yaşındaki yaşlı adamı ışığa kavuşturdu. 50 saat sonra enkazdan dışarıya Allah'ın selamını vererek çıkan Selman amca herkesi duygulandırdı. Yaşlı adamın eşine ise ekipler cansız halde ulaşabildi. Yaşlı adam sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye götürüldü

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