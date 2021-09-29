Esra Erol'da Ahmet'ten Fatma Kaymaz'a şok teklif!

atv Esra Erol'da 28 Eylül 2021 Salı canlı yayınında; Ahmet'ten Fatma Kaymaz'a çok konuşulacak şok teklif!

Esra Erol'da Ahmet'ten şok teklif!

Ahmet Bey, dün çocukların yurda bırakılmasına üzüldüğünü, çocukların babası olduğunu kendisi dahil çok kişinin bildiğini, çocukların yurt yerine kendi yanlarında olmasını istediğini dile getirdi. Gülşah Hanım'ı istemediğinden söz eden Ahmet Bey, Fatma'yla da dün konuştuklarını söyledi. Ahmet Bey, eğer çocukların vekaleti kendisine verilecekse Fatma'dan boşanacağını söylediğini, Fatma'nın da kabul ettiğini belirtti.

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