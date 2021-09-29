Video Yaşam Esra Erol'da Ahmet'ten Fatma Kaymaz'a şok teklif!

Esra Erol'da Ahmet'ten Fatma Kaymaz'a şok teklif!

Esra Erol'da Ahmet'ten Fatma Kaymaz'a şok teklif!
29.09.2021 | 09:07

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atv Esra Erol'da 28 Eylül 2021 Salı canlı yayınında; Ahmet'ten Fatma Kaymaz'a çok konuşulacak şok teklif!

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Esra Erol'da Ahmet'ten şok teklif!

Ahmet Bey, dün çocukların yurda bırakılmasına üzüldüğünü, çocukların babası olduğunu kendisi dahil çok kişinin bildiğini, çocukların yurt yerine kendi yanlarında olmasını istediğini dile getirdi. Gülşah Hanım'ı istemediğinden söz eden Ahmet Bey, Fatma'yla da dün konuştuklarını söyledi. Ahmet Bey, eğer çocukların vekaleti kendisine verilecekse Fatma'dan boşanacağını söylediğini, Fatma'nın da kabul ettiğini belirtti.

Esra Erol'da son dakika: Türkiye'nin konuştuğu skandalda gerçekler itiraflarla açığa çıkıyor! Fatma Kaymaz olayında şok gelişme...

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