Video Yaşam Eyüpsultan'da yol kenarındaki UTV sürücüsüne çarpıp kaçan sürücü tutuklandı | Video
Eyüpsultan'da yol kenarındaki UTV sürücüsüne çarpıp kaçan sürücü tutuklandı | Video

Eyüpsultan'da yol kenarındaki UTV sürücüsüne çarpıp kaçan sürücü tutuklandı | Video

01.03.2025 | 15:13

Eyüpsultan'da, UTV aracını emniyet şeridinde kontrol eden sürücüye çarparak ölmesine neden ve olay yerinden kaçan hafif ticari araç sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaza, 22 Şubat'ta saat 02.00 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz yolunda meydana gelmişti. İddiaya göre, Muhammet Gürcan Koçak (25) seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durmuş ve tamir etmeye çalışmıştı. O sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu Muhammet Gürcan Koçak, ağır yaralanmış ve hafif ticari araç sürücüsü ise kaçmıştı. Koçak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekipleri kaçan sürücü ile ilgili çalışma yapmıştı.

Polisin yürüttüğü çalışma kapsamında kaçan sürücünün M.Y. isimli şahıs olduğu tespit edilmişti. Trafik Denetleme Sivil Ekipler, Asayiş Şube Müdürlüğü, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla yakalandı. Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sürücü M.Y., adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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