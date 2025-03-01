Eyüpsultan'da yol kenarındaki UTV sürücüsüne çarpıp kaçan sürücü tutuklandı | Video
Eyüpsultan'da, UTV aracını emniyet şeridinde kontrol eden sürücüye çarparak ölmesine neden ve olay yerinden kaçan hafif ticari araç sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Polisin yürüttüğü çalışma kapsamında kaçan sürücünün M.Y. isimli şahıs olduğu tespit edilmişti. Trafik Denetleme Sivil Ekipler, Asayiş Şube Müdürlüğü, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla yakalandı. Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sürücü M.Y., adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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