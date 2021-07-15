Video Yaşam Feyza Civelek’in adrenalin dolu dakikaları | Video

Feyza Civelek’in adrenalin dolu dakikaları | Video

Feyza Civelek’in adrenalin dolu dakikaları | Video
15.07.2021 | 15:57

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Sevilen oyuncu Feyza Civelek, geçen sezon ‘Sol Yanım’ dizisiyle yaşadığı yoğun temponun ardından tatil için ABD’yi seçti. Amerika’da hem dinlenen, hem de adrenalin dolu aktivitelerde bulunan Civelek, Six Flag Great Adventure Roller Coaster Tema Parkı’nda yürekleri hoplatacak görüntülere imza attı. Slingh Shot adlı dev sapana binen ve 220 feet yüksekliğe fırlatılan oyuncu, büyük bir heyecan yaşadı. Civelek “Sanki uzaya çıkmışım gibi hissettim. Zaten kalp atışlarımı hızlandıracak şeyleri ve zirvede olmayı çok seviyorum. Yüksekler bizim işimiz. Yeni sezondaki projemin de izleyiciyi böyle heyecanlandırmasını diliyorum” diyerek espri yaptı.

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Sevilen oyuncu Feyza Civelek, geçen sezon 'Sol Yanım' dizisiyle yaşadığı yoğun temponun ardından tatil için ABD'yi seçti. Amerika'da hem dinlenen, hem de adrenalin dolu aktivitelerde bulunan Civelek, Six Flag Great Adventure Roller Coaster Tema Parkı'nda yürekleri hoplatacak görüntülere imza attı. Slingh Shot adlı dev sapana binen ve 220 feet yüksekliğe fırlatılan oyuncu, büyük bir heyecan yaşadı. Civelek "Sanki uzaya çıkmışım gibi hissettim. Zaten kalp atışlarımı hızlandıracak şeyleri ve zirvede olmayı çok seviyorum. Yüksekler bizim işimiz. Yeni sezondaki projemin de izleyiciyi böyle heyecanlandırmasını diliyorum" diyerek espri yaptı.

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