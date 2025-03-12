Gaziantep'te 18 vatandaşı dolandıran 12 şahıs tutuklandı | Video
Gaziantep'te siber dolandırıcılık yöntemiyle 18 vatandaşı toplam 1 milyon 226 bin TL para alarak dolandıran 21 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı.
Gözaltına alındıktan sonra tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 18 şüpheli şahıstan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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