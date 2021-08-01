Video Yaşam Hafriyat kamyonu faciasından kıl payı dönüldü. O anlar kamerada | Video

Hafriyat kamyonu faciasından kıl payı dönüldü. O anlar kamerada | Video

Hafriyat kamyonu faciasından kıl payı dönüldü. O anlar kamerada | Video
01.08.2021 | 09:36

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Esenyurt’ta bir sokakta freni boşalan hafriyat kamyonu iki dükkanın duvarına çarparak durabildi. Faciadan kıl payı dönüldüğü anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay, dün Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 ECM 215 plakalı, yokuş aşağıya yolda park halindeki hafriyat kamyonunun freni aniden boşaldı. Harekete eden kamyon bir mesleki sınav alanı yeri ile oto tamircisinin duvarına çarparak durabildi. Dükkanda o sırada bulunan çalışanlar olayın paniği ile kaçmaya başladı. Yaşanan anlar iş yerinin güvenlik kamerası ile de saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kamyonun aniden hareket etmesi ve dükkanın duvarına çarpması yer aldı.

"ŞÜKÜR VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARDI"
Olaydan birkaç dakikan önce dükkanından ayrılan Suphi Eder isimli esnaf yaşananları anlatarak, "Tam eve çıkıyordum. Saniyelik bir olay oldu. Tam çıktım eve gidiyordum telefon geldi dükkana araba çarptı diye. Çok şükür verilmiş sadakamız vardı burada da olabilirdik" dedi.

"BURADA OLSAM BENİ DE ARABAYLA BİRLİKTE ALIP BURAYA SÜRÜKLEYECEKTİ"
Mehmet Topaloğlu isimli bir diğer vatandaş ise, "Sanayiye gidecektim araca bindim 4 dakika geçmeden aracın freni boşalıyor herhalde dükkanlara dalıyor araç. Kimse yok o sırada burada ben burada olsam beni de arabayla birlikte alıp buraya sürükleyecekti" diye konuştu.

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