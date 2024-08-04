Video Yaşam Hatay’da çıkan orman yangını 15. saatte kontrol altına alındı | Video
Hatay’da çıkan orman yangını 15. saatte kontrol altına alındı | Video

Hatay’da çıkan orman yangını 15. saatte kontrol altına alındı | Video

04.08.2024 | 10:28

Hatay’da çıkan orman yangını ekipleri havadan ve karadan müdahalesiyle 16. Saatte kontrol altına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz gün saat 15.30 sıralarında Antakya ilçesi Uzunalıç mevkiinde orman yangını meydana gelmişti. Ekipler, ihbar üzerine 10 dakika içerisinde müdahaleye başlamıştı. Yangına, 4 ilk müdahale aracı, 28 arazöz, 5 su tankı, 7 helikopter, 2 uçak 6 iş makinesi 250 Personel ile müdahale edildi. Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucunda 15. saatte sabah 07.00 sıralarında kontrol altına alındı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hatay’da çıkan orman yangını 15. saatte kontrol altına alındı | Video 00:16
Hatay’da çıkan orman yangını 15. saatte kontrol altına alındı | Video 04.08.2024 | 10:28
Kars’ta gökyüzü şimşeklerle aydınlandı 01:34
Kars'ta gökyüzü şimşeklerle aydınlandı 04.08.2024 | 10:09
Denizli’de şarjda bırakılan telefon ambalaj fabrikasını küle çevirdi 01:00
Denizli'de şarjda bırakılan telefon ambalaj fabrikasını küle çevirdi 04.08.2024 | 09:04
Çalışır vaziyetteki otomobil 6 metreden D-130 Karayolu’na uçtu: 1 yaralı | Video 01:07
Çalışır vaziyetteki otomobil 6 metreden D-130 Karayolu'na uçtu: 1 yaralı | Video 03.08.2024 | 16:03
Şanlıurfa’da ’Atıcı evi’ operasyonu: 4 gözaltı | Video 01:27
Şanlıurfa’da 'Atıcı evi' operasyonu: 4 gözaltı | Video 03.08.2024 | 15:12
Meyveleri düzenlerken hırsızlar yaklaşık 5 bin lirasını çaldı: O anlar kamerada | Video 05:20
Meyveleri düzenlerken hırsızlar yaklaşık 5 bin lirasını çaldı: O anlar kamerada | Video 03.08.2024 | 15:04
Yavru kedi mahsur kaldı, annesi yavrusunun kurtarılmasını böyle bekledi | Video 00:44
Yavru kedi mahsur kaldı, annesi yavrusunun kurtarılmasını böyle bekledi | Video 03.08.2024 | 13:03
Bilecik’te hareketli dakikalar: Polislere ateş açan şahıs etkisiz hale getirildi | Video 03:09
Bilecik'te hareketli dakikalar: Polislere ateş açan şahıs etkisiz hale getirildi | Video 03.08.2024 | 12:37
Rize’de taş kamyon dereye düştü! O anlar kamerada | Video 00:30
Rize’de taş kamyon dereye düştü! O anlar kamerada | Video 03.08.2024 | 12:29
Trafik levhasına çarpan otomobil 50 metre savruldu | Video 01:08
Trafik levhasına çarpan otomobil 50 metre savruldu | Video 03.08.2024 | 12:28
230 bin liraya satarken yakalandı! Seri numaraları alınmış paralarla suçüstü... | Video 02:02
230 bin liraya satarken yakalandı! Seri numaraları alınmış paralarla suçüstü... | Video 03.08.2024 | 11:20
Gaziantep’te kan donduran cinayetin dehşet görüntüleri ortaya çıktı | Video 07:55
Gaziantep'te kan donduran cinayetin dehşet görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.08.2024 | 10:35
Kardeşini gözünü kırpmadan silahla vurdu! O anlar kamerada | Video 01:35
Kardeşini gözünü kırpmadan silahla vurdu! O anlar kamerada | Video 03.08.2024 | 09:23
Başakşehir’de 2 katlı mobilya imalathanesinde korkutan yangın | Video 03:08
Başakşehir'de 2 katlı mobilya imalathanesinde korkutan yangın | Video 03.08.2024 | 08:33
Karabük’te trafik kazası: 5 yaralı | Video 01:36
Karabük'te trafik kazası: 5 yaralı | Video 03.08.2024 | 08:32
Diyarbakır’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı | Video 01:13
Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı | Video 03.08.2024 | 08:32
Adana Kozan’da yangın söndürme helikopteri göle düştü 00:28
Adana Kozan'da yangın söndürme helikopteri göle düştü 02.08.2024 | 17:11
Tekirdağ’da terör propagandasına operasyon: 4 gözaltı | Video 00:44
Tekirdağ'da terör propagandasına operasyon: 4 gözaltı | Video 02.08.2024 | 16:19
Diyarbakır’da akrabaların kavgasında ölü sayısı 2’ye çıktı: 5 şüpheliden 2’si tutuklandı | Video 02:12
Diyarbakır’da akrabaların kavgasında ölü sayısı 2’ye çıktı: 5 şüpheliden 2’si tutuklandı | Video 02.08.2024 | 15:39
Zeytinburnu’nda matbaaya sahte ambalaj operasyonu: 2 gözaltı | Video 01:09
Zeytinburnu’nda matbaaya sahte ambalaj operasyonu: 2 gözaltı | Video 02.08.2024 | 15:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA