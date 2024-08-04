Hatay’da çıkan orman yangını 15. saatte kontrol altına alındı | Video
Hatay’da çıkan orman yangını ekipleri havadan ve karadan müdahalesiyle 16. Saatte kontrol altına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:16
Hatay’da çıkan orman yangını 15. saatte kontrol altına alındı | Video 04.08.2024 | 10:28
01:34
Kars'ta gökyüzü şimşeklerle aydınlandı 04.08.2024 | 10:09
01:00
Denizli'de şarjda bırakılan telefon ambalaj fabrikasını küle çevirdi 04.08.2024 | 09:04
01:07
01:27
Şanlıurfa’da 'Atıcı evi' operasyonu: 4 gözaltı | Video 03.08.2024 | 15:12
05:20
00:44
03:09
00:30
Rize’de taş kamyon dereye düştü! O anlar kamerada | Video 03.08.2024 | 12:29
01:08
Trafik levhasına çarpan otomobil 50 metre savruldu | Video 03.08.2024 | 12:28
02:02
07:55
Gaziantep'te kan donduran cinayetin dehşet görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.08.2024 | 10:35
01:35
Kardeşini gözünü kırpmadan silahla vurdu! O anlar kamerada | Video 03.08.2024 | 09:23
03:08
Başakşehir'de 2 katlı mobilya imalathanesinde korkutan yangın | Video 03.08.2024 | 08:33
01:36
Karabük'te trafik kazası: 5 yaralı | Video 03.08.2024 | 08:32
01:13
Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı | Video 03.08.2024 | 08:32
00:28
Adana Kozan'da yangın söndürme helikopteri göle düştü 02.08.2024 | 17:11
00:44
Tekirdağ'da terör propagandasına operasyon: 4 gözaltı | Video 02.08.2024 | 16:19
02:12
01:09
Zeytinburnu’nda matbaaya sahte ambalaj operasyonu: 2 gözaltı | Video 02.08.2024 | 15:15