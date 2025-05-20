Havai fişek rampası patladı: 1 yaralı | Video
Bartın'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen havai fişek gösterilerinde rampa patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
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