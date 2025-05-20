Havai fişek rampası patladı: 1 yaralı | Video 20.05.2025 | 08:42 Bartın'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen havai fişek gösterilerinde rampa patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bartın'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Bartın Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kortej yürüyüşünün ardından Arda Sivaslı ve Grup Touche konseri düzenlendi. Programda havai fişek gösterisi de yapıldı. Gösteri esnasında havai fişek rampalarından birinin patlaması sonucu görevli A.İ isimli kişi yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerine çağrılan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.