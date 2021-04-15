İstanbul iftar vakti saat kaçta? 15 Nisan Perşembe Diyanet ile İstanbul İmsakiye 2021 iftar saatleri | Video

Bugün Ramazan'ın üçüncü günü. On bir ayın sultanı yine aynı coşku ve sevinç ile karşılanırken, il il imsakiye ve iftar saati de yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul'da iftar vakti ezan saatleri belli oldu. İstanbul iftar vakti saat kaçta sorusu cevabını bulmuş oldu. 2021 İstanbul Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul iftar saati bilgileri sabah.com.tr'nin imsakiye sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.

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