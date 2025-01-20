İsveç'te 10 kişiyi öldüren bombalı eylemci Bodrum'da kıskıvrak yakalandı | Video
İsveç'te "Ateşli silah ve patlayıcı bulundurma" ile 10 kişinin ölümüne neden olma suçlarından uluslararası arama kaydı bulunan Michael Lindström, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla Bodrum'da yakalandı.
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