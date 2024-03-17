Kabe’ye ulaşmak için Paris’ten yola çıkan Mohamed, Kayseri'de | Video
Mekke’ye ulaşmak için Paris’ten yola çıkan Mohamed 4 bin 500 kilometrelik yürüyüşün ardından Kayseri’de mola verdi. Mohamed, toplamda 7 bin kilometre yürüyerek, hedefi olan Mekke’ye ulaşacak.
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