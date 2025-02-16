Kafede balon faciası! Isıtıcıya temas eden uçan balonlar, bomba gibi patladı | Video
Sevgililer Günü'nde kız arkadaşına kalpli balon satın almak isteyen genç bütün kafedekilere kabusu yaşattı. Helyum dolu uçan balonlar, kafede bulunan ısıtıcıya temas edince bomba gibi patladı. Yaşanan olayda, bir kişinin yüzü yandı.
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