Video Yaşam Kafede balon faciası! Isıtıcıya temas eden uçan balonlar, bomba gibi patladı | Video
Kafede balon faciası! Isıtıcıya temas eden uçan balonlar, bomba gibi patladı | Video

Kafede balon faciası! Isıtıcıya temas eden uçan balonlar, bomba gibi patladı | Video

16.02.2025 | 17:07

Sevgililer Günü'nde kız arkadaşına kalpli balon satın almak isteyen genç bütün kafedekilere kabusu yaşattı. Helyum dolu uçan balonlar, kafede bulunan ısıtıcıya temas edince bomba gibi patladı. Yaşanan olayda, bir kişinin yüzü yandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kafede balon faciası! Isıtıcıya temas eden uçan balonlar, bomba gibi patladı | Video 01:03
Kafede balon faciası! Isıtıcıya temas eden uçan balonlar, bomba gibi patladı | Video 16.02.2025 | 17:07
92 yaşındaki kadının midesinden ve bağırsaklarından çıkanlar şoke etti | Video 06:19
92 yaşındaki kadının midesinden ve bağırsaklarından çıkanlar şoke etti | Video 16.02.2025 | 15:15
Köylerindeki riskli çığı kendileri indirdiler | Video 01:04
Köylerindeki riskli çığı kendileri indirdiler | Video 16.02.2025 | 14:58
Ümraniye’de park yeri kavgası kamerada: 3 kişi sürücüye saldırdı | Video 00:15
Ümraniye’de park yeri kavgası kamerada: 3 kişi sürücüye saldırdı | Video 16.02.2025 | 14:26
Köpeğin ayaklarını bağlayıp çöpe atan kadın kameraya yakalandı | Video 00:47
Köpeğin ayaklarını bağlayıp çöpe atan kadın kameraya yakalandı | Video 16.02.2025 | 13:56
Hatay’da deniz 20 metre çekildi | Video 03:45
Hatay'da deniz 20 metre çekildi | Video 16.02.2025 | 13:22
Çocukların müstehcen görüntülerini izleyen ve bulunduranlar ile yasa dışı bahis reklamı yapan fenomenlere operasyon | Video 00:24
Çocukların müstehcen görüntülerini izleyen ve bulunduranlar ile yasa dışı bahis reklamı yapan fenomenlere operasyon | Video 16.02.2025 | 13:22
Kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er, nişanı için geliyormuş | Video 04:45
Kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er, nişanı için geliyormuş | Video 16.02.2025 | 12:19
Pompalı tüfekle hastane basan kadına 10 yıl hapis | Video 04:52
Pompalı tüfekle hastane basan kadına 10 yıl hapis | Video 16.02.2025 | 12:17
Kocası tarafından 5 yerinden bıçaklanan kadın: Cezaevinden çıkarsa, beni sağ bırakmaz diye korkuyorum | Video 06:49
Kocası tarafından 5 yerinden bıçaklanan kadın: "Cezaevinden çıkarsa, beni sağ bırakmaz diye korkuyorum" | Video 16.02.2025 | 10:40
Ünlü isimlerin geldiği film galasında izdiham: Kavga sırasında yangın tüpü sıktılar | Video 02:17
Ünlü isimlerin geldiği film galasında izdiham: Kavga sırasında yangın tüpü sıktılar | Video 16.02.2025 | 10:39
Çeşmeden 10 dakika su içen tekir kediyi görenler İçi yanmış dedi | Video 04:08
Çeşmeden 10 dakika su içen tekir kediyi görenler "İçi yanmış" dedi | Video 16.02.2025 | 10:39
Ankara’da barajlar alarm veriyor | Video 03:14
Ankara’da barajlar alarm veriyor | Video 16.02.2025 | 10:39
Yola çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yaptı, ters yöne girip otobüse çarptı | Video 00:12
Yola çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yaptı, ters yöne girip otobüse çarptı | Video 16.02.2025 | 09:57
Sokak ortasında eski eşini bıçakladı | Video 05:01
Sokak ortasında eski eşini bıçakladı | Video 16.02.2025 | 09:57
Kazada ağır yaralanan genç kız, 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti | Video 01:58
Kazada ağır yaralanan genç kız, 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti | Video 16.02.2025 | 09:57
Uykusu kaçan ayılar, 9 kiloluk levrekleri afiyetle midelerine indirdi | Video 03:56
Uykusu kaçan ayılar, 9 kiloluk levrekleri afiyetle midelerine indirdi | Video 16.02.2025 | 09:57
Tehdit, şantaj ve sahte senetle dolandırıcılık yapan çeteye operasyon: 5 gözaltı | Video 02:27
Tehdit, şantaj ve sahte senetle dolandırıcılık yapan çeteye operasyon: 5 gözaltı | Video 16.02.2025 | 09:56
Yola kaçan topunu almak isteyen çocuğa araç çarptı | Video 00:28
Yola kaçan topunu almak isteyen çocuğa araç çarptı | Video 16.02.2025 | 08:41
Polis memuru eski kayınpederini vurmuştu: Dehşet anlarına ait görüntüler ortaya çıktı | Video 01:09
Polis memuru eski kayınpederini vurmuştu: Dehşet anlarına ait görüntüler ortaya çıktı | Video 16.02.2025 | 08:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA